Suraweera Arachchige Dulash Udayanga Mihiran

Suraweera Arachchige Dulash Udayanga Mihiran

batsman

Full name:Suraweera Arachchige Dulash Udayanga Mihiran

Teams

2023 Teams

Police Sports Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches342724
Innings310
Overs10.00.30
Balls---
Maidens200
Runs39110
Wickets000
Avg000
SR000
Eco3.9220
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches342724
Innings602423
Not outs1145
Runs2039398295
Balls Faced4008750323
Avg41.6119.916.38
SR50.8753.0691.33
Fours2132425
Fifties1410
Sixies933
Highest1435543
Hundreds400

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