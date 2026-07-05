Suraweera Arachchige Dulash Udayanga Mihiran
batsman
|Full name:
|Suraweera Arachchige Dulash Udayanga Mihiran
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|34
|27
|24
|Innings
|3
|1
|0
|Overs
|10.0
|0.3
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|0
|0
|Runs
|39
|11
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|3.9
|22
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|34
|27
|24
|Innings
|60
|24
|23
|Not outs
|11
|4
|5
|Runs
|2039
|398
|295
|Balls Faced
|4008
|750
|323
|Avg
|41.61
|19.9
|16.38
|SR
|50.87
|53.06
|91.33
|Fours
|213
|24
|25
|Fifties
|14
|1
|0
|Sixies
|9
|3
|3
|Highest
|143
|55
|43
|Hundreds
|4
|0
|0