Chirag Suri
batsman
|Full name:
|Chirag Suri
|Nationality:
|United Arab Emirates
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|37
|31
|2
|48
|31
|Innings
|0
|0
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|37
|31
|2
|48
|31
|Innings
|37
|31
|4
|48
|31
|Not outs
|0
|3
|0
|1
|3
|Runs
|946
|817
|137
|1184
|817
|Balls Faced
|1506
|708
|237
|1948
|708
|Avg
|25.56
|29.17
|34.25
|25.19
|29.17
|SR
|62.81
|115.39
|57.8
|60.78
|115.39
|Fours
|96
|84
|18
|119
|84
|Fifties
|5
|7
|1
|7
|7
|Sixies
|13
|18
|0
|14
|18
|Highest
|115
|88
|81
|115
|88
|Hundreds
|2
|0
|0
|2
|0