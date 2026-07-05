Chirag Suri

Chirag Suri

batsman

Full name:Chirag Suri
Nationality:United Arab Emirates

Teams

2026 Teams

United Arab Emirates

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches373124831
Innings00000
Overs00000
Balls-----
Maidens00000
Runs00000
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco00000
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches373124831
Innings373144831
Not outs03013
Runs9468171371184817
Balls Faced15067082371948708
Avg25.5629.1734.2525.1929.17
SR62.81115.3957.860.78115.39
Fours96841811984
Fifties57177
Sixies131801418
Highest115888111588
Hundreds20020

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