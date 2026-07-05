Christopher McBride

Christopher McBride

batsman

Full name:Christopher McBride
Nationality:Scotland

Teams

2026 Teams

Scotland

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList a
Matches18218
Innings717
Overs22.05.022.0
Balls---
Maidens000
Runs10015100
Wickets313
Avg33.331533.33
SR443044
Eco4.5434.54
BB111
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiFirst classList a
Matches18218
Innings17317
Not outs101
Runs38635386
Balls Faced53974539
Avg24.1211.6624.12
SR71.6147.2971.61
Fours49549
Fifties101
Sixies202
Highest562856
Hundreds000

Another Players

Naylor, Liam

Naylor, Liam

Cameron, Scott

Cameron, Scott

Watt, Mark

Watt, Mark

Smith, Ruaidhri

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Tahir, Hamza

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Main, Gavin

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Hairs, Ollie

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Sole, Chris

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Jones, Michael

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Munsey, George

Munsey, George