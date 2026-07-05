Christopher McBride
batsman
|Full name:
|Christopher McBride
|Nationality:
|Scotland
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|First class
|List a
|Matches
|18
|2
|18
|Innings
|7
|1
|7
|Overs
|22.0
|5.0
|22.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|100
|15
|100
|Wickets
|3
|1
|3
|Avg
|33.33
|15
|33.33
|SR
|44
|30
|44
|Eco
|4.54
|3
|4.54
|BB
|1
|1
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|First class
|List a
|Matches
|18
|2
|18
|Innings
|17
|3
|17
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|386
|35
|386
|Balls Faced
|539
|74
|539
|Avg
|24.12
|11.66
|24.12
|SR
|71.61
|47.29
|71.61
|Fours
|49
|5
|49
|Fifties
|1
|0
|1
|Sixies
|2
|0
|2
|Highest
|56
|28
|56
|Hundreds
|0
|0
|0