Michael Alexander Jones

Michael Alexander Jones

batsman

Full name:Michael Alexander Jones
Nationality:Scotland
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Lancashire

Scotland

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches124372132
Innings00100
Overs001.000
Balls-----
Maidens00000
Runs00100
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco00100
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches124372132
Innings124602129
Not outs00401
Runs3541101952613760
Balls Faced530793820819560
Avg29.527.534.8529.1927.14
SR66.79139.2451.0974.84135.71
Fours33102584974
Fifties311242
Sixies34121027
Highest878620611986
Hundreds00310

Michael Alexander Jones Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

One-Day Cup

Micheael Jones News

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If you are ready to start learning all about cricketer Micheael Jones, then we have gathered the latest news about him for you: incidents on the field of play, past match results and personal records.

Watch| Rory Burns channels his inner gully cricketer and misses run-out chance in Vitality Blast

Watch| Rory Burns channels his inner gully cricketer and misses run-out chance in Vitality Blast

Wicketkeepers are undeniably crucial fielders for a bowling team, and their occasional lapses can result in upheaval. This was evident in the Vitality Blast match between Surrey and Durham where Rory Burns failed to execute a straightforward run-out opportunity against Durham's Michael Jones.

Micheael Jones12:30 AM, 05 June, 2024

ENG vs SCO | Twitter reacts as rain disrupted Scotland's promising performance, forcing the game's abandonment

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ENG vs SCO | Twitter awestruck by Michael Jones’ towering six soaring over stadium and shattering solar panel

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