Henry George Munsey

Henry George Munsey

batsman

Full name:Henry George Munsey
Nationality:Scotland

Teams

2026 Teams

Nottinghamshire

Scotland

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches536247373
Innings00000
Overs00000
Balls-----
Maidens00000
Runs00000
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco00000
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches536247373
Innings526056771
Not outs941105
Runs1593167622421281824
Balls Faced1946117237124801291
Avg37.0429.925637.3327.63
SR81.8614360.3785.8141.28
Fours16120339228224
Fifties1191149
Sixies416505670
Highest103132100108132
Hundreds12122

Henry George Munsey Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

LiveDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

(8 ov.) 82/1

George Munsey News

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George Munsey's information is collected here first hand, you can find out how he trains, how he copes with the challenges on the cricket field and what motivates him to win.

ICC T20 World Cup 2026 | Twitter impressed as late entrant Scotland notch first points with clinical win

ICC T20 World Cup 2026 | Twitter impressed as late entrant Scotland notch first points with clinical win

Scotland beat Italy by 73 runs in a Group C clash at the 2026 T20 World Cup in Kolkata on Monday. Opener George Munsey’s power-packed half-century powered the side to 207/4, their highest total in the T20 World Cup before Michael Leask shone with a four-wicket haul to skittle out the Italians.

George Munsey08:10 PM, 04 September, 2024

SCO vs AUS | Twitter reacts to George Munsey mirror Rashid Khan’s pick-up shot with swag

George Munsey01:41 AM, 10 June, 2024

‌OMA vs SCO | Twitter reacts to McMullen-Munsey carnage topple Oman to push Scotland to top

George Munsey12:30 AM, 05 June, 2024

ENG vs SCO | Twitter reacts as rain disrupted Scotland's promising performance, forcing the game's abandonment

George Munsey11:23 AM, 06 November, 2021

T20 World Cup 2021 | 'Will pack our bags and go home' – Ravindra Jadeja replies hilariously to a press conference query

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