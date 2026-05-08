Clement Tommy

Clement Tommy

batsman

Full name:Clement Tommy
Nationality:Vanuatu
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Vanuatu

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches18418
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches18418
Innings17417
Not outs000
Runs26762267
Balls Faced28593285
Avg15.715.515.7
SR93.6866.6693.68
Fours151015
Fifties000
Sixies10110
Highest474247
Hundreds000

Clement Tommy Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Clement Tommy News

View all

Right now you can find out first hand details about the life of one of the top cricketer Clement Tomm, what cricket records he has already set, and what tournament matches he is guaranteed to play in.

Top five batting performances from the Betbarter Vanuatu T10 Blast

Top five batting performances from the Betbarter Vanuatu T10 Blast

The Betbarter Vanuatu T10 Blast, from start to finish, oversaw some astonishing batting performances, and the tournament’s ‘entertainment factor’ expanded by manifolds due to some outrageous hitting. Today, we, here at SportsCafe, look back at the top five batting performances from the competition.

Clement Tommy08:41 PM, 14 June, 2020

Numbers and records from 2020 Betbarter Vanuatu T10 Blast

Clement Tommy12:02 PM, 23 May, 2020

Vanuatu T10 Blast | Clement Tommy, Tsione and Samson seal improbable win for Bulls

Another Players

Tari, Ronald

Tari, Ronald

Rasu, Joshua

Rasu, Joshua

Nipiko, Nalin

Nipiko, Nalin

Lekai, Roderick

Lekai, Roderick

William Kendrick, Curran Tor

William Kendrick, Curran Tor

Wotu, Wamejo

Wotu, Wamejo

Nalisa, Williamsing

Nalisa, Williamsing

Tari, Kenny

Tari, Kenny

Obed, Simpson

Obed, Simpson

Mangau, Godfrey

Mangau, Godfrey