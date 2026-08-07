Confidence Tinotenda Mutombodzi

Confidence Tinotenda Mutombodzi

all rounder

Full name:Confidence Tinotenda Mutombodzi
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Eagles

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches114158810559
Innings21191227342
Overs19.061.526.01444.5426.2121.3
Balls------
Maidens300251140
Runs6735918848812052898
Wickets0771616235
Avg051.2826.8530.3133.0925.65
SR05322.2853.8441.2520.82
Eco3.525.87.233.374.817.39
BB022934
4w000801
5w000600
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches114158810559
Innings213141448244
Not outs013141214
Runs4117713435221730362
Balls Faced12123414460352207376
Avg20.514.7512.1827.0924.7112.06
SR33.8875.6493.0558.3578.3896.27
Fours416939712923
Fifties00012100
Sixies03241257
Highest3334322309333
Hundreds000500

Another Players

Mupfudza, Rodney

Mupfudza, Rodney

Nenhunzi, Tinashe

Nenhunzi, Tinashe

Musakanda, Tarisai

Musakanda, Tarisai

Musoko, Cuthbert

Musoko, Cuthbert

Ngarava, Richard

Ngarava, Richard

Jaure, Keith

Jaure, Keith

Welch, Nick

Welch, Nick

Roach, Romario

Roach, Romario

Falao, Alex

Falao, Alex

Ervine, Craig

Ervine, Craig