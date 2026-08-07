Confidence Tinotenda Mutombodzi
all rounder
|Full name:
|Confidence Tinotenda Mutombodzi
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|14
|15
|88
|105
|59
|Innings
|2
|11
|9
|122
|73
|42
|Overs
|19.0
|61.5
|26.0
|1444.5
|426.2
|121.3
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|0
|251
|14
|0
|Runs
|67
|359
|188
|4881
|2052
|898
|Wickets
|0
|7
|7
|161
|62
|35
|Avg
|0
|51.28
|26.85
|30.31
|33.09
|25.65
|SR
|0
|53
|22.28
|53.84
|41.25
|20.82
|Eco
|3.52
|5.8
|7.23
|3.37
|4.81
|7.39
|BB
|0
|2
|2
|9
|3
|4
|4w
|0
|0
|0
|8
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|6
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|14
|15
|88
|105
|59
|Innings
|2
|13
|14
|144
|82
|44
|Not outs
|0
|1
|3
|14
|12
|14
|Runs
|41
|177
|134
|3522
|1730
|362
|Balls Faced
|121
|234
|144
|6035
|2207
|376
|Avg
|20.5
|14.75
|12.18
|27.09
|24.71
|12.06
|SR
|33.88
|75.64
|93.05
|58.35
|78.38
|96.27
|Fours
|4
|16
|9
|397
|129
|23
|Fifties
|0
|0
|0
|12
|10
|0
|Sixies
|0
|3
|2
|41
|25
|7
|Highest
|33
|34
|32
|230
|93
|33
|Hundreds
|0
|0
|0
|5
|0
|0