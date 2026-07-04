Indonesia Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Indonesia

Hawoe, Andreas Alexander

Indonesia

Yusuf, Junison

Indonesia

D.W, Dewa Gede Andika Pradipta

Indonesia

Pranatha Wiguna, I Gede Teguh

Indonesia

Dewantara, Ketut Yogi

Indonesia

Yuda Diputra, Made Rama

Indonesia

Dwipayana, I Made Rizky

Indonesia

Budana, I Nyoman Adi

Indonesia

Rayo, Fabio Yoel

Indonesia

Padang, Benni Taruk

Indonesia

Mangopo, Erianto

Indonesia

Molo, Marianus

Indonesia

Rekananda Tanaya, Putu Eka

Indonesia

Verom, Marlon

Indonesia

Wirananjaya Suparjo, Komang Satria

Indonesia

Upeksa, Pande Gede

Indonesia

Dasta, I Kadek

Indonesia

Permana Putra, Komang Bayu

Indonesia

Corazon, Maria

Indonesia

Arda, Mia

Indonesia

Ayu, Sang

Indonesia

Wulandari, Desi

Indonesia

Qiao, Lie

Indonesia

Ariani, Ni Kadek

Indonesia

Dewi, Ni Luh Ketut Wesika Ratna

Indonesia

Suarniasih, Ni Made

Indonesia

Prastini, Kadek Winda

Indonesia

Maypriani, Sang

Indonesia

Sariani, Ni Wayan

Indonesia

Sakarini, Ni Putu Ayu Nanda

Indonesia

Suwandewi, Ni Made Putri

Indonesia

Banunaek, Ferdinando

Indonesia

Kusuma, Kadek Dharma

Indonesia

Hawoe, Danilson Johanis

Indonesia

Arta, Gede Darma

Indonesia

Tadarus, Muhammad Anjar

Indonesia

Koda, Rojerio Maxi

Indonesia

Ramdoni, Ahmad

Indonesia

Gamantika, I Kadek

Indonesia

Surve, Padmakar

Indonesia

Priandana, Gede

Indonesia

Ramamoorthy, Kirubasankar

Indonesia

Tiwari, Gaurav

Indonesia

Fatimah Albanjari

Indonesia

Dara Agung Laksmi Paramitha

Indonesia

Emily Sirs

Indonesia

Artawan, Ediguna

Indonesia

Shetty, Dhanesh Kumar

Indonesia

Seelan, Sakthi

Indonesia

Nara, Ida Bagus

Indonesia

Bangi, Derni

Indonesia