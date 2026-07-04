Jersey Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Jersey

William Perchard, James

Jersey

Palmer, Rhys

Jersey

Norman, Stanley

Jersey

Hawkins-Kay, Anthony

Jersey

Stevens, Ben

Jersey

Blampied, Dominic

Jersey

Jenner, Jonty

Jersey

Miles, Elliot

Jersey

Dunford, Jake

Jersey

Ward, Benjamin

Jersey

Sumerauer, Julius

Jersey

Carlyon, Harrison

Jersey

Tanguy, Florance

Jersey

Greechan, Chloe may

Jersey

Hill, Rosa mary

Jersey

Brocklesby, Tea

Jersey

Gouge, Erin

Jersey

da Rocha, Maria

Jersey

Smith, Olive

Jersey

Duffy, Erin

Jersey

Smith, Trinity

Jersey

Aikenhead, Aimee

Jersey

Hanson, Sophia

Jersey

Robertson, William

Jersey

Brennan, Charlie

Jersey

Britton, Toby

Jersey

Huckerby, Damon

Jersey

Faudemer, James

Jersey

Miles, Charlotte

Jersey

Greig, Nia

Jersey

Bastin, Olivia

Jersey

Spry, Tallulah

Jersey

Follain, Kate

Jersey

Mossop, Annie

Jersey

Pullman, Theo

Jersey

Patidar, Sam

Jersey