Kenya Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Kenya

Saxena, Divya

Kenya

Tikolo, Steve

Kenya

Patel, Vishil

Kenya

Gohil, Yash

Kenya

Patel, Aaranv

Kenya

Panchani, Darsh

Kenya

Shah, Vatsal

Kenya

Naresh, Vaibhav

Kenya

Etabale, Didan

Kenya

Doshi, Neel

Kenya

Pankhaniya, Raj

Kenya

Smith, Stian

Kenya

Odhiambo, Fiavia

Kenya

Abwom, Josephine Adhiambo

Kenya

Wachira, Esther

Kenya

Mwangi, Mary

Kenya

Abel, Queentor

Kenya

Idambo Ahivitsa, Lavendah

Kenya

Ogola, Kelvia

Kenya

Njoroge Wairimu, Daisy

Kenya

Adhiambo, Venasa Ooko

Kenya

Muthoni, Charity

Kenya

Gondaria, Dhiren

Kenya

Langat, Peter

Kenya

Mugabe, Neil

Kenya

Gill, Sachin

Kenya

Shukla, Amit

Kenya

Okira, Marion

Kenya

Sheikh, Tanzeel

Kenya

Kundi, Jasraj

Kenya

Achando, Ruth Ambiyo

Kenya

Ndhambi, Monicah

Kenya

Abuga, Veronica

Kenya

Wanjira, Ann

Kenya

Hirani, Nitish

Kenya

Patel, Subham

Kenya