Peter Langat

Peter Langat

bowler

Full name:Peter Langat
Nationality:Kenya

Teams

2026 Teams

Kenya

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1717
Innings1313
Overs33.433.4
Balls--
Maidens22
Runs204204
Wickets2121
Avg9.719.71
SR9.619.61
Eco6.056.05
BB66
4w00
5w11
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1717
Innings22
Not outs11
Runs77
Balls Faced77
Avg77
SR100100
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest55
Hundreds00

Peter Langat Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

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