Vishil Patel

Vishil Patel

bowler

Full name:Vishil Patel
Nationality:Kenya
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Kenya

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches55
Innings55
Overs18.018.0
Balls--
Maidens00
Runs120120
Wickets88
Avg1515
SR13.513.5
Eco6.666.66
BB44
4w11
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches55
Innings11
Not outs00
Runs00
Balls Faced22
Avg00
SR00
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest00
Hundreds00

Vishil Patel Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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