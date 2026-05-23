Dhiren Murji Gondaria

Dhiren Murji Gondaria

batsman

Full name:Dhiren Murji Gondaria
Nationality:Kenya
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Kenya

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches2112524
Innings00111
Overs0053.51.0
Balls----
Maidens0000
Runs002416
Wickets0040
Avg0060.250
SR0080.750
Eco004.476
BB0020
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches2112524
Innings292420
Not outs0203
Runs7199531490
Balls Faced45157631372
Avg3.528.4222.1228.82
SR15.55126.7584.15131.72
Fours0124643
Fifties0152
Sixies061915
Highest6856885
Hundreds0000

Dhiren Murji Gondaria Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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