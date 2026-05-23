Subham Patel

Subham Patel

Full name:Subham Patel
Nationality:Kenya
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Kenya

Subham Patel Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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