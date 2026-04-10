Danish Aziz

Danish Aziz

all rounder

Full name:Danish Aziz
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Karachi Region Whites

Quetta Gladiators

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches22155750
Innings21154732
Overs5.03.0109.2286.468.0
Balls-----
Maidens002460
Runs27293031629592
Wickets02105619
Avg014.530.329.0831.15
SR0965.630.7121.47
Eco5.49.662.775.688.7
BB02553
4w00030
5w00110
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches22155750
Innings22205044
Not outs0011215
Runs12373261436721
Balls Faced20357411717574
Avg618.517.1537.7824.86
SR60105.7143.9983.63125.61
Fours214410557
Fifties00193
Sixies0104929
Highest9228410172
Hundreds00010

Danish Aziz Schedule & Results

Pakistan Super League

Another Players

Tariq, Usman

Tariq, Usman

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Ilyas, Junaid

Ilyas, Junaid

Khan, Azam

Khan, Azam

Hasan, Mohammad

Hasan, Mohammad

Aziz, Rameez

Aziz, Rameez

Nasim, Saad

Nasim, Saad

Ahmad, Qais

Ahmad, Qais

Yaqoob, Arif

Yaqoob, Arif