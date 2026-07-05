Deraniyagalage Rashmika Peiris Samarasinghe Siriwardhana

Deraniyagalage Rashmika Peiris Samarasinghe Siriwardhana

bowler

Full name:Deraniyagalage Rashmika Peiris Samarasinghe Siriwardhana
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Army

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches72
Innings62
Overs31.15.3
Balls--
Maidens10
Runs18041
Wickets61
Avg3041
SR31.1633
Eco5.777.45
BB51
4w00
5w10
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches72
Innings30
Not outs30
Runs20
Balls Faced40
Avg00
SR500
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest20
Hundreds00

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