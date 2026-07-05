Deraniyagalage Rashmika Peiris Samarasinghe Siriwardhana
bowler
|Full name:
|Deraniyagalage Rashmika Peiris Samarasinghe Siriwardhana
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|7
|2
|Innings
|6
|2
|Overs
|31.1
|5.3
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|Runs
|180
|41
|Wickets
|6
|1
|Avg
|30
|41
|SR
|31.16
|33
|Eco
|5.77
|7.45
|BB
|5
|1
|4w
|0
|0
|5w
|1
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|7
|2
|Innings
|3
|0
|Not outs
|3
|0
|Runs
|2
|0
|Balls Faced
|4
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|50
|0
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|2
|0
|Hundreds
|0
|0