Kasun Gayan Bandara Chandrabose
bowler
|Full name:
|Kasun Gayan Bandara Chandrabose
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|11
|14
|Innings
|4
|11
|14
|Overs
|49.0
|73.1
|41.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|5
|8
|3
|Runs
|137
|252
|188
|Wickets
|1
|11
|13
|Avg
|137
|22.9
|14.46
|SR
|294
|39.9
|19
|Eco
|2.79
|3.44
|4.56
|BB
|1
|2
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|11
|14
|Innings
|2
|5
|3
|Not outs
|1
|2
|3
|Runs
|0
|5
|1
|Balls Faced
|7
|14
|2
|Avg
|0
|1.66
|0
|SR
|0
|35.71
|50
|Fours
|0
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|0
|3
|1
|Hundreds
|0
|0
|0