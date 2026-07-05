Kasun Gayan Bandara Chandrabose

Kasun Gayan Bandara Chandrabose

bowler

Full name:Kasun Gayan Bandara Chandrabose
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Army

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches21114
Innings41114
Overs49.073.141.1
Balls---
Maidens583
Runs137252188
Wickets11113
Avg13722.914.46
SR29439.919
Eco2.793.444.56
BB123
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches21114
Innings253
Not outs123
Runs051
Balls Faced7142
Avg01.660
SR035.7150
Fours000
Fifties000
Sixies000
Highest031
Hundreds000

Another Players

Kumara, Mahesh

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Prasanna, Seekkuge

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Botheju, Paranavidanalage Pathum Sasantha

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Hettiarchchi, Heshan

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Rushan Virendra, Manikku Arachchige Harshajith

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Siriwardhana, Deraniyagalage Rashmika Peiris Samarasinghe

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Rangana, Lilan

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Koralage, Gihan

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Nanayakkara, Kaumal

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