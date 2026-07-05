Kaumal Nanayakkara

Kaumal Nanayakkara

bowler

Full name:Kaumal Nanayakkara
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Army

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2263
Innings3562
Overs606.528.57.0
Balls---
Maidens12530
Runs186810731
Wickets11085
Avg16.9813.376.2
SR33.121.628.4
Eco3.073.714.42
BB1333
4w200
5w1300
10w300

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2263
Innings2230
Not outs910
Runs6670
Balls Faced346100
Avg5.073.50
SR19.07700
Fours700
Fifties000
Sixies210
Highest2060
Hundreds000

Another Players

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Koralage, Gihan

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