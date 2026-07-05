Kaumal Nanayakkara
bowler
|Full name:
|Kaumal Nanayakkara
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|6
|3
|Innings
|35
|6
|2
|Overs
|606.5
|28.5
|7.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|125
|3
|0
|Runs
|1868
|107
|31
|Wickets
|110
|8
|5
|Avg
|16.98
|13.37
|6.2
|SR
|33.1
|21.62
|8.4
|Eco
|3.07
|3.71
|4.42
|BB
|13
|3
|3
|4w
|2
|0
|0
|5w
|13
|0
|0
|10w
|3
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|6
|3
|Innings
|22
|3
|0
|Not outs
|9
|1
|0
|Runs
|66
|7
|0
|Balls Faced
|346
|10
|0
|Avg
|5.07
|3.5
|0
|SR
|19.07
|70
|0
|Fours
|7
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|1
|0
|Highest
|20
|6
|0
|Hundreds
|0
|0
|0