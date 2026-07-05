Manikku Arachchige Harshajith Rushan Virendra

Manikku Arachchige Harshajith Rushan Virendra

bowler

Full name:Manikku Arachchige Harshajith Rushan Virendra
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Army

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches3109
Innings385
Overs6.024.26.0
Balls---
Maidens110
Runs2312746
Wickets033
Avg042.3315.33
SR048.6612
Eco3.835.217.66
BB031
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches3109
Innings4107
Not outs000
Runs2616188
Balls Faced7427880
Avg6.516.112.57
SR35.1357.91110
Fours2149
Fifties000
Sixies013
Highest194026
Hundreds000

Another Players

Kumara, Mahesh

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Prasanna, Seekkuge

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Botheju, Paranavidanalage Pathum Sasantha

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Randika, Ashan

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Hettiarchchi, Heshan

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Chandrabose, Kasun Gayan Bandara

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Siriwardhana, Deraniyagalage Rashmika Peiris Samarasinghe

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Rangana, Lilan

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Koralage, Gihan

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Nanayakkara, Kaumal

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