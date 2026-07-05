Manikku Arachchige Harshajith Rushan Virendra
bowler
|Full name:
|Manikku Arachchige Harshajith Rushan Virendra
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|10
|9
|Innings
|3
|8
|5
|Overs
|6.0
|24.2
|6.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|1
|0
|Runs
|23
|127
|46
|Wickets
|0
|3
|3
|Avg
|0
|42.33
|15.33
|SR
|0
|48.66
|12
|Eco
|3.83
|5.21
|7.66
|BB
|0
|3
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|10
|9
|Innings
|4
|10
|7
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|26
|161
|88
|Balls Faced
|74
|278
|80
|Avg
|6.5
|16.1
|12.57
|SR
|35.13
|57.91
|110
|Fours
|2
|14
|9
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|3
|Highest
|19
|40
|26
|Hundreds
|0
|0
|0