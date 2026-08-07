Dewan Marais

Dewan Marais

all rounder

Full name:Dewan Marais
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Paarl Royals

Sa Emerging

South Africa

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches45
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches45
Innings45
Not outs00
Runs8763
Balls Faced7855
Avg21.7512.6
SR111.53114.54
Fours102
Fifties10
Sixies02
Highest5123
Hundreds00

Another Players

Twala, Musa

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Valli, Yaseen

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Whitehead, Sean

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Mokgakane, Andile

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Peters, Gideon

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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Miller, David

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Sipamla, Lutho

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Moletsane, Pheku

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Dawood, Junaid

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