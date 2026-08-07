Dewan Marais
all rounder
|Full name:
|Dewan Marais
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|4
|5
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|4
|5
|Innings
|4
|5
|Not outs
|0
|0
|Runs
|87
|63
|Balls Faced
|78
|55
|Avg
|21.75
|12.6
|SR
|111.53
|114.54
|Fours
|10
|2
|Fifties
|1
|0
|Sixies
|0
|2
|Highest
|51
|23
|Hundreds
|0
|0