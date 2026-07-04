Junaid Dawood

Junaid Dawood

bowler

Full name:Junaid Dawood
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Lions

Pretoria Capitals

Sa Emerging

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches252517
Innings412516
Overs537.2185.349.0
Balls---
Maidens7070
Runs1979992361
Wickets612517
Avg32.4439.6821.23
SR52.8544.5217.29
Eco3.685.347.36
BB1343
4w410
5w200
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches252517
Innings29114
Not outs682
Runs194899
Balls Faced82118114
Avg8.4329.664.5
SR23.6249.1764.28
Fours1960
Fifties000
Sixies010
Highest36343
Hundreds000

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