Junaid Dawood
bowler
|Full name:
|Junaid Dawood
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|25
|17
|Innings
|41
|25
|16
|Overs
|537.2
|185.3
|49.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|70
|7
|0
|Runs
|1979
|992
|361
|Wickets
|61
|25
|17
|Avg
|32.44
|39.68
|21.23
|SR
|52.85
|44.52
|17.29
|Eco
|3.68
|5.34
|7.36
|BB
|13
|4
|3
|4w
|4
|1
|0
|5w
|2
|0
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|25
|17
|Innings
|29
|11
|4
|Not outs
|6
|8
|2
|Runs
|194
|89
|9
|Balls Faced
|821
|181
|14
|Avg
|8.43
|29.66
|4.5
|SR
|23.62
|49.17
|64.28
|Fours
|19
|6
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|36
|34
|3
|Hundreds
|0
|0
|0