Musa Twala
batsman
|Full name:
|Musa Twala
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|4
|4
|8
|Innings
|1
|0
|0
|1
|Overs
|2.0
|0
|0
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|24
|0
|0
|24
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|12
|0
|0
|12
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|4
|4
|8
|Innings
|3
|6
|4
|5
|Not outs
|1
|0
|0
|1
|Runs
|4
|115
|32
|21
|Balls Faced
|13
|325
|70
|31
|Avg
|2
|19.16
|8
|5.25
|SR
|30.76
|35.38
|45.71
|67.74
|Fours
|0
|15
|3
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|1
|Highest
|2
|44
|12
|17
|Hundreds
|0
|0
|0
|0