Musa Twala

Musa Twala

batsman

Full name:Musa Twala

Teams

2023 Teams

Sa Emerging

Titans

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches5448
Innings1001
Overs2.0002.0
Balls----
Maidens0000
Runs240024
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco120012
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches5448
Innings3645
Not outs1001
Runs41153221
Balls Faced133257031
Avg219.1685.25
SR30.7635.3845.7167.74
Fours01532
Fifties0000
Sixies0001
Highest2441217
Hundreds0000

Another Players

Masondo, Sizwe

Masondo, Sizwe

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Kuhn, Heino

Kuhn, Heino

Phangiso, Aaron

Phangiso, Aaron

Dawood, Junaid

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Simelane, Andile

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Kleinveldt, Matthew

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Markram, Aiden

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Brevis, Dewald

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du Plessis, Faf

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