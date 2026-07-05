Avishka Tharindu
bowler
|Full name:
|Avishka Tharindu
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|22
|10
|Innings
|1
|1
|0
|Overs
|1.0
|1.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|4
|5
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|4
|5
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|22
|10
|Innings
|31
|21
|10
|Not outs
|2
|0
|1
|Runs
|984
|328
|92
|Balls Faced
|1687
|445
|102
|Avg
|33.93
|15.61
|10.22
|SR
|58.32
|73.7
|90.19
|Fours
|107
|26
|4
|Fifties
|7
|0
|0
|Sixies
|11
|5
|1
|Highest
|103
|48
|33
|Hundreds
|1
|0
|0