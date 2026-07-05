Avishka Tharindu

Avishka Tharindu

bowler

Full name:Avishka Tharindu
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Jaffna Nsl

Kandy Royals

Ragama CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches212210
Innings110
Overs1.01.00
Balls---
Maidens000
Runs450
Wickets000
Avg000
SR000
Eco450
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches212210
Innings312110
Not outs201
Runs98432892
Balls Faced1687445102
Avg33.9315.6110.22
SR58.3273.790.19
Fours107264
Fifties700
Sixies1151
Highest1034833
Hundreds100

Another Players

Green, Chris

Green, Chris

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Fernando, Nayana

Fernando, Nayana

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Edirisinghe, Chamikara

Edirisinghe, Chamikara

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Liyanage, Yohan

Liyanage, Yohan

Fernando, Saminda

Fernando, Saminda