Parawahara Widanage Shashika Dulshan

Parawahara Widanage Shashika Dulshan

bowler

Full name:Parawahara Widanage Shashika Dulshan
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colombo Kaps

Jaffna Nsl

Ragama CC

Sri Lanka A

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches22268
Innings34227
Overs732.5150.218.5
Balls---
Maidens12460
Runs2531629137
Wickets108288
Avg23.4322.4617.12
SR40.7132.2114.12
Eco3.454.187.27
BB1142
4w810
5w1000
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches22268
Innings22122
Not outs981
Runs197494
Balls Faced4881144
Avg15.1512.254
SR40.3642.98100
Fours2220
Fifties000
Sixies400
Highest37123
Hundreds000

Another Players

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Fernando, Nayana

Fernando, Nayana

Daniel, Shavon

Daniel, Shavon

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Liyanage, Yohan

Liyanage, Yohan

Singh, Ravinder Pal

Singh, Ravinder Pal