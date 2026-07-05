Parawahara Widanage Shashika Dulshan
bowler
|Full name:
|Parawahara Widanage Shashika Dulshan
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|26
|8
|Innings
|34
|22
|7
|Overs
|732.5
|150.2
|18.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|124
|6
|0
|Runs
|2531
|629
|137
|Wickets
|108
|28
|8
|Avg
|23.43
|22.46
|17.12
|SR
|40.71
|32.21
|14.12
|Eco
|3.45
|4.18
|7.27
|BB
|11
|4
|2
|4w
|8
|1
|0
|5w
|10
|0
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|26
|8
|Innings
|22
|12
|2
|Not outs
|9
|8
|1
|Runs
|197
|49
|4
|Balls Faced
|488
|114
|4
|Avg
|15.15
|12.25
|4
|SR
|40.36
|42.98
|100
|Fours
|22
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|4
|0
|0
|Highest
|37
|12
|3
|Hundreds
|0
|0
|0