Galwarige Saminda Maduranga Fernando

Galwarige Saminda Maduranga Fernando

wicket keeper

Full name:Galwarige Saminda Maduranga Fernando
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Jaffna Nsl

Ragama CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches382828
Innings520
Overs8.05.00
Balls---
Maidens100
Runs33230
Wickets020
Avg011.50
SR0150
Eco4.124.60
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches382828
Innings572621
Not outs316
Runs2078576274
Balls Faced3570782266
Avg38.4823.0418.26
SR58.273.65103
Fours2095125
Fifties1241
Sixies2774
Highest1419972
Hundreds300

Another Players

Fernando, Nayana

Fernando, Nayana

Liyanage, Yohan

Liyanage, Yohan

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Tharindu, Avishka

Tharindu, Avishka

Sudeera Thilakaratne, Dilum

Sudeera Thilakaratne, Dilum

Malinga, Eshan

Malinga, Eshan

Dhanushka, Koshan

Dhanushka, Koshan

Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

Dulshan, Parawahara Widanage Shashika

Dulshan, Parawahara Widanage Shashika