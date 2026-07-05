Galwarige Saminda Maduranga Fernando
wicket keeper
|Full name:
|Galwarige Saminda Maduranga Fernando
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|28
|28
|Innings
|5
|2
|0
|Overs
|8.0
|5.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|33
|23
|0
|Wickets
|0
|2
|0
|Avg
|0
|11.5
|0
|SR
|0
|15
|0
|Eco
|4.12
|4.6
|0
|BB
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|28
|28
|Innings
|57
|26
|21
|Not outs
|3
|1
|6
|Runs
|2078
|576
|274
|Balls Faced
|3570
|782
|266
|Avg
|38.48
|23.04
|18.26
|SR
|58.2
|73.65
|103
|Fours
|209
|51
|25
|Fifties
|12
|4
|1
|Sixies
|27
|7
|4
|Highest
|141
|99
|72
|Hundreds
|3
|0
|0