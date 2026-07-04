Dollin Jansen

Dollin Jansen

batsman

Full name:Dollin Jansen

Teams

2023 Teams

Isle of Man

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1212
Innings66
Overs16.516.5
Balls--
Maidens00
Runs118118
Wickets22
Avg5959
SR50.550.5
Eco77
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1212
Innings88
Not outs00
Runs118118
Balls Faced130130
Avg14.7514.75
SR90.7690.76
Fours66
Fifties00
Sixies33
Highest3333
Hundreds00

Another Players

Griffin, JJ

Griffin, JJ

Ansell, Matthew

Ansell, Matthew

McAuley, Adam

McAuley, Adam

Clarke, Fraser

Clarke, Fraser

Burrows, Joseph Adam

Burrows, Joseph Adam

Barnett, Sam

Barnett, Sam

Cawte, Kieran

Cawte, Kieran

Clarke, Spencer Nicholas

Clarke, Spencer Nicholas

Brown, Jamie

Brown, Jamie

Webster, Christian

Webster, Christian