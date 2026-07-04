Dollin Jansen
batsman
|Full name:
|Dollin Jansen
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|12
|12
|Innings
|6
|6
|Overs
|16.5
|16.5
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|118
|118
|Wickets
|2
|2
|Avg
|59
|59
|SR
|50.5
|50.5
|Eco
|7
|7
|BB
|1
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|12
|12
|Innings
|8
|8
|Not outs
|0
|0
|Runs
|118
|118
|Balls Faced
|130
|130
|Avg
|14.75
|14.75
|SR
|90.76
|90.76
|Fours
|6
|6
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|3
|3
|Highest
|33
|33
|Hundreds
|0
|0