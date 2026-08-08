Match details Spain vs Isle of Man T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 15.08.2026

T20i

SPA
SPA
ISL
ISL

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
Date:Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, August 15, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Spain Squad

PlayersAli Hassan, Ali Yasir, Burns Lorne Patrick, Calle Daniel Doyle, Dar Hamza, Hughes-Pinan Sebastian, Ihsan Mohammad, Iqbal Raja Adeel, Mohammad Atif, Munoz-Mills Christian, Rumistrzewicz Charlie, Soler Alec Davidson, Syed Shafat Ali, Yasin Mohammad
Benchno information yet

Isle of Man Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet