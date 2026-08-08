Squads Isle of Man vs Finland T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 20.08.2026

T20i

ISL
ISL
FIN
FIN

Playing

ISL
ISL
FIN
FIN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

ISL
ISL
FIN
FIN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet