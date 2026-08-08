Match details Isle of Man vs Finland T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 20.08.2026

T20i

ISL
ISL
FIN
FIN

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
Date:Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, August 20, 2026 01:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Isle of Man Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Finland Squad

PlayersArjunan Akhil, Butt Ghulam Abbas, Dandapani Hariharan, Garhwal Parveen Kumar, Kuchey Ekhpelwak, Mohammad Raaz, Nellancheri Faheem, O'Brien Jordan, Padhaal Vanraaj, Rasheed Atif, Rehman Muhammad Ziaur, Salonen Nicholas, Scamans Jonathan, Sher Amjad, Tambe Mahesh
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet