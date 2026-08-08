Match details Bulgaria vs Isle of Man T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 17.08.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
|Date:
|Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, August 17, 2026 08:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Bulgaria Squad
|Players
|Ahmadhel Agagyul, Chughtai Zeerak, Dowling Anthony, Duff Oscar, Gogev Milen, Hussain Firas, Mishra Prakash, Nikolov Dimo Krasimirov, Raja Danyal, Rasool Ali, Rasool Omar, Singh Gagandeep, Yousuf Huzaif, Zaroo Isa
|Bench
|no information yet
Isle of Man Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet