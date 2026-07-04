Dominic Andrew Hendricks

Dominic Andrew Hendricks

batsman

Full name:Dominic Andrew Hendricks
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Lions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches14911146
Innings20100
Overs61.332.30
Balls---
Maidens610
Runs2091520
Wickets150
Avg20930.40
SR369390
Eco3.394.670
BB120
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches14911146
Innings2609443
Not outs24148
Runs89173056920
Balls Faced187874164881
Avg37.7838.226.28
SR47.4673.39104.42
Fours121327474
Fifties49205
Sixies281211
Highest19711683
Hundreds1640

Another Players

Tahir, Imran

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Pretorius, Dwaine

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Phangiso, Aaron

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Sipamla, Lutho

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Siboto, Malusi

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Maphaka, Tetelo

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Diseko, Johannes Newty

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Dawood, Junaid

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Potgieter, Delano

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Jones, Evan

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