Dominic Andrew Hendricks
batsman
|Full name:
|Dominic Andrew Hendricks
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|149
|111
|46
|Innings
|20
|10
|0
|Overs
|61.3
|32.3
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|1
|0
|Runs
|209
|152
|0
|Wickets
|1
|5
|0
|Avg
|209
|30.4
|0
|SR
|369
|39
|0
|Eco
|3.39
|4.67
|0
|BB
|1
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|149
|111
|46
|Innings
|260
|94
|43
|Not outs
|24
|14
|8
|Runs
|8917
|3056
|920
|Balls Faced
|18787
|4164
|881
|Avg
|37.78
|38.2
|26.28
|SR
|47.46
|73.39
|104.42
|Fours
|1213
|274
|74
|Fifties
|49
|20
|5
|Sixies
|28
|12
|11
|Highest
|197
|116
|83
|Hundreds
|16
|4
|0