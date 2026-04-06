Delano Potgieter

Delano Potgieter

all rounder

Full name:Delano Potgieter
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Hampshire

Lions

Mi New York

Multan Sultans

Paarl Royals

St. Lucia Kings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches325544
Innings524723
Overs727.4297.153.0
Balls---
Maidens135131
Runs21741367401
Wickets1044424
Avg20.931.0616.7
SR41.9840.5213.25
Eco2.984.67.56
BB945
4w521
5w401
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches325544
Innings504438
Not outs989
Runs14451126778
Balls Faced24151149609
Avg35.2431.2726.82
SR59.8397.99127.75
Fours2059354
Fifties483
Sixies243738
Highest1459671
Hundreds300

Delano Potgieter Schedule & Results

Pakistan Super League

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

UpcomingHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

KEN

KEN

Major League Cricket

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

Caribbean Premier League

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Akram, Faisal

Akram, Faisal

Pretorius, Dwaine