Don Tharindu Gimantha Amarasinghe
batsman
|Full name:
|Don Tharindu Gimantha Amarasinghe
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|11
|9
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|11
|9
|Innings
|8
|11
|9
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|134
|321
|77
|Balls Faced
|292
|500
|87
|Avg
|16.75
|29.18
|8.55
|SR
|45.89
|64.2
|88.5
|Fours
|14
|24
|8
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|1
|7
|2
|Highest
|53
|77
|28
|Hundreds
|0
|0
|0