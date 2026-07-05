Don Tharindu Gimantha Amarasinghe

Don Tharindu Gimantha Amarasinghe

batsman

Full name:Don Tharindu Gimantha Amarasinghe
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Chilaw Marians Cc

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches5119
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches5119
Innings8119
Not outs000
Runs13432177
Balls Faced29250087
Avg16.7529.188.55
SR45.8964.288.5
Fours14248
Fifties110
Sixies172
Highest537728
Hundreds000

Another Players

Nirmana, Kavindu

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Lakshan, Lasith

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Tharanga, Pulina

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Premaratne, Nipun Kanchna

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Nimantha, Ramesh

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Kaushal, Janeth

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Sandaru, Josep Manuwelge Chamod

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Fernando, Irosh

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