Doolwala Kandiyagedera Roshan Chan

Doolwala Kandiyagedera Roshan Chan

all rounder

Full name:Doolwala Kandiyagedera Roshan Chan
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Ace Capital CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches683727
Innings1173627
Overs1850.0245.583.3
Balls---
Maidens24080
Runs6147979593
Wickets2775535
Avg22.1917.816.94
SR40.0726.8114.31
Eco3.323.987.1
BB1254
4w1001
5w1610
10w400

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches683727
Innings992019
Not outs1641
Runs1501153168
Balls Faced2539233149
Avg18.089.569.33
SR59.1165.66112.75
Fours1731015
Fifties600
Sixies5468
Highest1282528
Hundreds100

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