Doolwala Kandiyagedera Roshan Chan
all rounder
|Full name:
|Doolwala Kandiyagedera Roshan Chan
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|68
|37
|27
|Innings
|117
|36
|27
|Overs
|1850.0
|245.5
|83.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|240
|8
|0
|Runs
|6147
|979
|593
|Wickets
|277
|55
|35
|Avg
|22.19
|17.8
|16.94
|SR
|40.07
|26.81
|14.31
|Eco
|3.32
|3.98
|7.1
|BB
|12
|5
|4
|4w
|10
|0
|1
|5w
|16
|1
|0
|10w
|4
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|68
|37
|27
|Innings
|99
|20
|19
|Not outs
|16
|4
|1
|Runs
|1501
|153
|168
|Balls Faced
|2539
|233
|149
|Avg
|18.08
|9.56
|9.33
|SR
|59.11
|65.66
|112.75
|Fours
|173
|10
|15
|Fifties
|6
|0
|0
|Sixies
|54
|6
|8
|Highest
|128
|25
|28
|Hundreds
|1
|0
|0