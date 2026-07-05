Dyllan Sam Matthews

Dyllan Sam Matthews

all rounder

Full name:Dyllan Sam Matthews
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Eastern Cape Linyathi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches233313
Innings333312
Overs356.1227.038.0
Balls---
Maidens2350
Runs16481280248
Wickets324917
Avg51.526.1214.58
SR66.7827.7913.41
Eco4.625.636.52
BB653
4w010
5w120
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches233313
Innings29224
Not outs2101
Runs44115127
Balls Faced89421330
Avg16.3312.589
SR49.3270.8990
Fours5882
Fifties100
Sixies530
Highest681918
Hundreds000

Another Players

Makhosi, Lizo

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Masondo, Sizwe

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Ngoepe, Lesiba

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Peters, Gideon

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Fourie, Mathew

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Bosch, Clayton Gregory

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Nel, Andre

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Mnci, Avumile

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de Klerk, Jade

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van Zyl, Nathaniel

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