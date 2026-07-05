Dyllan Sam Matthews
all rounder
|Full name:
|Dyllan Sam Matthews
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|33
|13
|Innings
|33
|33
|12
|Overs
|356.1
|227.0
|38.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|23
|5
|0
|Runs
|1648
|1280
|248
|Wickets
|32
|49
|17
|Avg
|51.5
|26.12
|14.58
|SR
|66.78
|27.79
|13.41
|Eco
|4.62
|5.63
|6.52
|BB
|6
|5
|3
|4w
|0
|1
|0
|5w
|1
|2
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|23
|33
|13
|Innings
|29
|22
|4
|Not outs
|2
|10
|1
|Runs
|441
|151
|27
|Balls Faced
|894
|213
|30
|Avg
|16.33
|12.58
|9
|SR
|49.32
|70.89
|90
|Fours
|58
|8
|2
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|5
|3
|0
|Highest
|68
|19
|18
|Hundreds
|0
|0
|0