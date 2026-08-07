Eben Botha

Eben Botha

batsman

Full name:Eben Botha
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Eastern Cape Linyathi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches5115
Innings100
Overs4.000
Balls---
Maidens000
Runs2700
Wickets100
Avg2700
SR2400
Eco6.7500
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches5115
Innings9115
Not outs001
Runs302338124
Balls Faced44744177
Avg33.5530.7231
SR67.5676.64161.03
Fours453417
Fifties230
Sixies254
Highest1028641
Hundreds100

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