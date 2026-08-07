Eben Botha
batsman
|Full name:
|Eben Botha
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|11
|5
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|4.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|27
|0
|0
|Wickets
|1
|0
|0
|Avg
|27
|0
|0
|SR
|24
|0
|0
|Eco
|6.75
|0
|0
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|11
|5
|Innings
|9
|11
|5
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|302
|338
|124
|Balls Faced
|447
|441
|77
|Avg
|33.55
|30.72
|31
|SR
|67.56
|76.64
|161.03
|Fours
|45
|34
|17
|Fifties
|2
|3
|0
|Sixies
|2
|5
|4
|Highest
|102
|86
|41
|Hundreds
|1
|0
|0