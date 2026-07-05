Eldred Lockwood Hawken
bowler
|Full name:
|Eldred Lockwood Hawken
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|63
|50
|25
|Innings
|106
|49
|23
|Overs
|1788.0
|424.0
|78.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|467
|32
|0
|Runs
|5102
|1897
|674
|Wickets
|223
|70
|24
|Avg
|22.87
|27.1
|28.08
|SR
|48.1
|36.34
|19.58
|Eco
|2.85
|4.47
|8.6
|BB
|13
|6
|3
|4w
|10
|2
|0
|5w
|10
|1
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|63
|50
|25
|Innings
|80
|32
|10
|Not outs
|13
|15
|4
|Runs
|1009
|337
|64
|Balls Faced
|2334
|370
|69
|Avg
|15.05
|19.82
|10.66
|SR
|43.23
|91.08
|92.75
|Fours
|140
|22
|4
|Fifties
|4
|0
|0
|Sixies
|7
|8
|1
|Highest
|84
|39
|12
|Hundreds
|0
|0
|0