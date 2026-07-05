Eldred Lockwood Hawken

Eldred Lockwood Hawken

bowler

Full name:Eldred Lockwood Hawken
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Limpopo

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches635025
Innings1064923
Overs1788.0424.078.2
Balls---
Maidens467320
Runs51021897674
Wickets2237024
Avg22.8727.128.08
SR48.136.3419.58
Eco2.854.478.6
BB1363
4w1020
5w1010
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches635025
Innings803210
Not outs13154
Runs100933764
Balls Faced233437069
Avg15.0519.8210.66
SR43.2391.0892.75
Fours140224
Fifties400
Sixies781
Highest843912
Hundreds000

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Radebe, Don

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Mayes, Thomas

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