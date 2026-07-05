Farhad Hossain

Farhad Hossain

batsman

Full name:Farhad Hossain
Nationality:Bangladesh
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Gazi Group Cricketers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches15412435
Innings1632715
Overs1373.0150.436.0
Balls---
Maidens21231
Runs4298676244
Wickets165309
Avg26.0422.5327.11
SR49.9230.1324
Eco3.134.486.77
BB653
4w910
5w310
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches15412435
Innings26211528
Not outs2399
Runs88613084376
Balls Faced188934752386
Avg37.0729.0919.78
SR46.964.8997.4
Fours104723230
Fifties45190
Sixies57428
Highest2169241
Hundreds1800

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