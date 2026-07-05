Farhad Hossain
batsman
|Full name:
|Farhad Hossain
|Nationality:
|Bangladesh
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|154
|124
|35
|Innings
|163
|27
|15
|Overs
|1373.0
|150.4
|36.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|212
|3
|1
|Runs
|4298
|676
|244
|Wickets
|165
|30
|9
|Avg
|26.04
|22.53
|27.11
|SR
|49.92
|30.13
|24
|Eco
|3.13
|4.48
|6.77
|BB
|6
|5
|3
|4w
|9
|1
|0
|5w
|3
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|154
|124
|35
|Innings
|262
|115
|28
|Not outs
|23
|9
|9
|Runs
|8861
|3084
|376
|Balls Faced
|18893
|4752
|386
|Avg
|37.07
|29.09
|19.78
|SR
|46.9
|64.89
|97.4
|Fours
|1047
|232
|30
|Fifties
|45
|19
|0
|Sixies
|57
|42
|8
|Highest
|216
|92
|41
|Hundreds
|18
|0
|0