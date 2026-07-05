Gareth Dukes
all rounder
|Full name:
|Gareth Dukes
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|47
|48
|28
|Innings
|74
|45
|25
|Overs
|840.5
|279.3
|71.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|189
|18
|2
|Runs
|2713
|1471
|515
|Wickets
|94
|55
|18
|Avg
|28.86
|26.74
|28.61
|SR
|53.67
|30.49
|23.66
|Eco
|3.22
|5.26
|7.25
|BB
|6
|5
|3
|4w
|3
|3
|0
|5w
|1
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|47
|48
|28
|Innings
|70
|39
|20
|Not outs
|5
|6
|8
|Runs
|1393
|738
|209
|Balls Faced
|2205
|765
|122
|Avg
|21.43
|22.36
|17.41
|SR
|63.17
|96.47
|171.31
|Fours
|178
|63
|16
|Fifties
|5
|2
|0
|Sixies
|25
|26
|11
|Highest
|102
|74
|37
|Hundreds
|1
|0
|0