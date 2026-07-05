Gareth Dukes

Gareth Dukes

all rounder

Full name:Gareth Dukes
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Mpumalanga Rhinos

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches474828
Innings744525
Overs840.5279.371.0
Balls---
Maidens189182
Runs27131471515
Wickets945518
Avg28.8626.7428.61
SR53.6730.4923.66
Eco3.225.267.25
BB653
4w330
5w110
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches474828
Innings703920
Not outs568
Runs1393738209
Balls Faced2205765122
Avg21.4322.3617.41
SR63.1796.47171.31
Fours1786316
Fifties520
Sixies252611
Highest1027437
Hundreds100

Another Players

Ngcobo, T

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Mlungisi Ngwenyana, Gerald

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Makhosi, Lizo

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Kok, Alexander

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Koto, Brian Tumelo

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Hermann, Rubin

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Balich, Caleb

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Dlamini, Martin

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van Niekerk, Benjamin

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Hinrichsen, Jon Henry

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