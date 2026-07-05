Gaudi Toka

Gaudi Toka

all rounder

Full name:Gaudi Toka
Nationality:Papua New Guinea
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2025 Teams

Papua New Guinea

Career Averages

Bowling

LeagueOdiList a
Matches2222
Innings55
Overs16.316.3
Balls--
Maidens22
Runs110110
Wickets33
Avg36.6636.66
SR3333
Eco6.666.66
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueOdiList a
Matches2222
Innings2121
Not outs00
Runs268268
Balls Faced483483
Avg12.7612.76
SR55.4855.48
Fours2121
Fifties00
Sixies22
Highest2929
Hundreds00

Another Players

Patel, Dipak

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Siaka, Lega

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Vanua, Norman

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Pala Ura, Tony

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Kariko, John

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Charlie, Michael

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Aiwati Soper, Chad

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Kamea, Semo

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Vare, Hila George Vaieke

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Hekure, Riley

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