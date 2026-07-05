Gaudi Toka
all rounder
|Full name:
|Gaudi Toka
|Nationality:
|Papua New Guinea
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|List a
|Matches
|22
|22
|Innings
|5
|5
|Overs
|16.3
|16.3
|Balls
|-
|-
|Maidens
|2
|2
|Runs
|110
|110
|Wickets
|3
|3
|Avg
|36.66
|36.66
|SR
|33
|33
|Eco
|6.66
|6.66
|BB
|3
|3
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|List a
|Matches
|22
|22
|Innings
|21
|21
|Not outs
|0
|0
|Runs
|268
|268
|Balls Faced
|483
|483
|Avg
|12.76
|12.76
|SR
|55.48
|55.48
|Fours
|21
|21
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|2
|2
|Highest
|29
|29
|Hundreds
|0
|0