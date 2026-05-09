John Kariko

John Kariko

bowler

Full name:John Kariko
Nationality:Papua New Guinea
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Papua New Guinea

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches310310
Innings310310
Overs21.036.521.036.5
Balls----
Maidens0101
Runs114145114145
Wickets518518
Avg22.88.0522.88.05
SR25.212.2725.212.27
Eco5.423.935.423.93
BB4444
4w1111
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches310310
Innings2222
Not outs0101
Runs8181
Balls Faced124124
Avg4141
SR66.662566.6625
Fours2020
Fifties0000
Sixies0000
Highest8181
Hundreds0000

John Kariko Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Patel, Dipak

Patel, Dipak

Toka, Gaudi

Toka, Gaudi

Siaka, Lega

Siaka, Lega

Vanua, Norman

Vanua, Norman

Pala Ura, Tony

Pala Ura, Tony

Charlie, Michael

Charlie, Michael

Aiwati Soper, Chad

Aiwati Soper, Chad

Kamea, Semo

Kamea, Semo

Vare, Hila George Vaieke

Vare, Hila George Vaieke

Hekure, Riley

Hekure, Riley