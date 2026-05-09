Tony Pala Ura

Tony Pala Ura

wicket keeper

Full name:Tony Pala Ura
Nationality:Papua New Guinea
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Papua New Guinea

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches614968370
Innings10022
Overs1.0003.03.0
Balls-----
Maidens00000
Runs12001821
Wickets00001
Avg000021
SR000018
Eco120067
BB00001
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches614968370
Innings6148128369
Not outs17017
Runs1363144730317122040
Balls Faced175892053522301387
Avg22.7135.2925.2520.8732.9
SR77.53157.2856.6376.77147.08
Fours14110627182164
Fifties6122814
Sixies2687433109
Highest15110775151107
Hundreds11012

Tony Pala Ura Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Patel, Dipak

Patel, Dipak

Toka, Gaudi

Toka, Gaudi

Siaka, Lega

Siaka, Lega

Vanua, Norman

Vanua, Norman

Kariko, John

Kariko, John

Charlie, Michael

Charlie, Michael

Aiwati Soper, Chad

Aiwati Soper, Chad

Kamea, Semo

Kamea, Semo

Vare, Hila George Vaieke

Vare, Hila George Vaieke

Hekure, Riley

Hekure, Riley