Lega Siaka

Lega Siaka

batsman

Full name:Lega Siaka
Nationality:Papua New Guinea
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Papua New Guinea

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches475176854
Innings1487208
Overs40.016.059.350.016.0
Balls-----
Maidens00800
Runs1819621925396
Wickets39939
Avg60.3310.6624.3384.3310.66
SR8010.6639.6610010.66
Eco4.5263.685.066
BB23723
4w00100
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches475176854
Innings4745146848
Not outs04124
Runs9326714251452717
Balls Faced12375997361774631
Avg19.8216.3632.692216.29
SR75.34112.0257.7481.84113.62
Fours88496413654
Fifties20140
Sixies142123322
Highest1094514211245
Hundreds10130

Lega Siaka Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Patel, Dipak

Patel, Dipak

Toka, Gaudi

Toka, Gaudi

Vanua, Norman

Vanua, Norman

Pala Ura, Tony

Pala Ura, Tony

Kariko, John

Kariko, John

Charlie, Michael

Charlie, Michael

Aiwati Soper, Chad

Aiwati Soper, Chad

Kamea, Semo

Kamea, Semo

Vare, Hila George Vaieke

Vare, Hila George Vaieke

Hekure, Riley

Hekure, Riley