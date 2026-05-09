Hila George Vaieke Vare

Hila George Vaieke Vare

wicket keeper

Full name:Hila George Vaieke Vare
Nationality:Papua New Guinea
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Papua New Guinea

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches6868
Innings0000
Overs0000
Balls----
Maidens0000
Runs0000
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0000
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches6868
Innings5757
Not outs1111
Runs20372037
Balls Faced28432843
Avg56.1656.16
SR71.4286.0471.4286.04
Fours2323
Fifties0000
Sixies0000
Highest710710
Hundreds0000

Hila George Vaieke Vare Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Patel, Dipak

Patel, Dipak

Toka, Gaudi

Toka, Gaudi

Siaka, Lega

Siaka, Lega

Vanua, Norman

Vanua, Norman

Pala Ura, Tony

Pala Ura, Tony

Kariko, John

Kariko, John

Charlie, Michael

Charlie, Michael

Aiwati Soper, Chad

Aiwati Soper, Chad

Kamea, Semo

Kamea, Semo

Hekure, Riley

Hekure, Riley