Michael Charlie

Michael Charlie

bowler

Full name:Michael Charlie
Nationality:Papua New Guinea

Teams

2026 Teams

Papua New Guinea

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches22
Innings22
Overs5.05.0
Balls--
Maidens00
Runs2828
Wickets22
Avg1414
SR1515
Eco5.65.6
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches22
Innings11
Not outs00
Runs00
Balls Faced22
Avg00
SR00
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest00
Hundreds00

Michael Charlie Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Patel, Dipak

Patel, Dipak

Toka, Gaudi

Toka, Gaudi

Siaka, Lega

Siaka, Lega

Vanua, Norman

Vanua, Norman

Pala Ura, Tony

Pala Ura, Tony

Kariko, John

Kariko, John

Aiwati Soper, Chad

Aiwati Soper, Chad

Kamea, Semo

Kamea, Semo

Vare, Hila George Vaieke

Vare, Hila George Vaieke

Hekure, Riley

Hekure, Riley