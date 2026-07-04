Gavin Kaplan

Gavin Kaplan

wicket keeper

Full name:Gavin Kaplan
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Western Province

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches499
Innings200
Overs22.000
Balls---
Maidens500
Runs6300
Wickets100
Avg6300
SR13200
Eco2.8600
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches499
Innings689
Not outs010
Runs138201161
Balls Faced248214139
Avg2328.7117.88
SR55.6493.92115.82
Fours221914
Fifties100
Sixies044
Highest734439
Hundreds000

Another Players

Ngoepe, Lesiba

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Mpongwana, Mihlali

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Nabe, Mthiwekhaya

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Sebareme, Emmanuel

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Dawood, Junaid

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Bird, Jonathan

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Kleinveldt, Matthew

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Hendricks, Beuran

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Burger, Nandre

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Hamza, Zubayr

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