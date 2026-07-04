Gavin Kaplan
wicket keeper
|Full name:
|Gavin Kaplan
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|9
|9
|Innings
|2
|0
|0
|Overs
|22.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|5
|0
|0
|Runs
|63
|0
|0
|Wickets
|1
|0
|0
|Avg
|63
|0
|0
|SR
|132
|0
|0
|Eco
|2.86
|0
|0
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|9
|9
|Innings
|6
|8
|9
|Not outs
|0
|1
|0
|Runs
|138
|201
|161
|Balls Faced
|248
|214
|139
|Avg
|23
|28.71
|17.88
|SR
|55.64
|93.92
|115.82
|Fours
|22
|19
|14
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|4
|4
|Highest
|73
|44
|39
|Hundreds
|0
|0
|0