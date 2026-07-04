Mihlali Mpongwana

Mihlali Mpongwana

bowler

Full name:Mihlali Mpongwana
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Western Province

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches153117
Innings222913
Overs222.3167.528.3
Balls---
Maidens45100
Runs743868256
Wickets263311
Avg28.5726.323.27
SR51.3430.5115.54
Eco3.335.178.98
BB543
4w010
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches153117
Innings20219
Not outs671
Runs29945463
Balls Faced72662068
Avg21.3532.427.87
SR41.1873.2292.64
Fours35365
Fifties220
Sixies371
Highest779643
Hundreds000

Another Players

Ngoepe, Lesiba

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Nabe, Mthiwekhaya

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Sebareme, Emmanuel

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Dawood, Junaid

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Bird, Jonathan

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Kleinveldt, Matthew

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Hendricks, Beuran

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Burger, Nandre

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Hamza, Zubayr

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Mgijima, Aviwe

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