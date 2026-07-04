Mihlali Mpongwana
bowler
|Full name:
|Mihlali Mpongwana
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|31
|17
|Innings
|22
|29
|13
|Overs
|222.3
|167.5
|28.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|45
|10
|0
|Runs
|743
|868
|256
|Wickets
|26
|33
|11
|Avg
|28.57
|26.3
|23.27
|SR
|51.34
|30.51
|15.54
|Eco
|3.33
|5.17
|8.98
|BB
|5
|4
|3
|4w
|0
|1
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|31
|17
|Innings
|20
|21
|9
|Not outs
|6
|7
|1
|Runs
|299
|454
|63
|Balls Faced
|726
|620
|68
|Avg
|21.35
|32.42
|7.87
|SR
|41.18
|73.22
|92.64
|Fours
|35
|36
|5
|Fifties
|2
|2
|0
|Sixies
|3
|7
|1
|Highest
|77
|96
|43
|Hundreds
|0
|0
|0