Henry James Hamilton Brookes

County Championship
Middlesex vs Worcestershire
County Championship
MID
(33 ov.) 91/6
WOR
191
Gloucestershire vs Lancashire
County Championship
GLO
(44 ov.) 124/6
LAN
Northamptonshire vs Middlesex
County Championship
NOR
MID
(73 ov.) 284/6
Derbyshire vs Gloucestershire
County Championship
DER
GLO
(96 ov.) 287/6
Middlesex vs Durham
County Championship
MID
(0 ov.) 272/6
DUR
Gloucestershire vs Kent
County Championship
GLO
325
KEN
(2 ov.) 1/0
Lancashire vs Middlesex
County Championship
LAN
201
MID
(9 ov.) 38/2
Gloucestershire vs Northamptonshire
County Championship
GLO
154
NOR
(17 ov.) 37/3
Middlesex vs Derbyshire
County Championship
MID
177
DER
(35 ov.) 106/4
Northamptonshire vs Gloucestershire
County Championship
NOR
(96 ov.) 380/7
GLO
Worcestershire vs Middlesex
County Championship
WOR
MID
(96 ov.) 291/8
Kent vs Middlesex
County Championship
KEN
(96 ov.) 356/7
MID
Worcestershire vs Gloucestershire
County Championship
WOR
GLO
(96 ov.) 258/7
Middlesex vs Kent
County Championship
MID
KEN
Gloucestershire vs Worcestershire
County Championship
GLO
WOR
Durham vs Gloucestershire
County Championship
DUR
GLO
Gloucestershire vs Derbyshire
County Championship
GLO
DER
Lancashire vs Gloucestershire
County Championship
LAN
GLO
Gloucestershire vs Middlesex
County Championship
GLO
MID
Kent vs Gloucestershire
County Championship
KEN
GLO