Henry James Hamilton Brookes

Henry James Hamilton Brookes

bowler

Full name:Henry James Hamilton Brookes
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Middlesex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches331743
Innings601543
Overs869.4119.5147.0
Balls---
Maidens13022
Runs33967861344
Wickets892552
Avg38.1531.4425.84
SR58.6228.7616.96
Eco3.96.559.14
BB834
4w301
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches331743
Innings48823
Not outs8310
Runs80625184
Balls Faced149835139
Avg20.15514.15
SR53.871.42132.37
Fours92217
Fifties500
Sixies1617
Highest841231
Hundreds000

Henry James Hamilton Brookes Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultMiddlesex vs Kent

Middlesex vs Kent

T20 Blast

Lord's Cricket Ground

MID

MID

181

KEN

KEN

208

ResultMiddlesex vs Surrey

Middlesex vs Surrey

T20 Blast

The Lord's

MID

MID

143

SUR

SUR

144

ResultSussex vs Middlesex

Sussex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

182

MID

MID

213

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultSurrey vs Middlesex

Surrey vs Middlesex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

134

MID

MID

130

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

T20 Blast

Merchant Taylors' School Ground

MID

MID

116

ESS

ESS

176

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

LiveEssex vs Middlesex

Essex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

(17 ov.) 103/8

MID

MID

One-Day Cup

Another Players

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Roland-Jones, Toby

Roland-Jones, Toby

Robson, Sam

Robson, Sam

Andersson, Martin

Andersson, Martin

Walallawita, Thilan N

Walallawita, Thilan N

Caires, Joshua Michael De

Caires, Joshua Michael De

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Maharaj, Keshav

Maharaj, Keshav