Hamaragoda Kuruppuge Tilanga Udeshana
bowler
|Full name:
|Hamaragoda Kuruppuge Tilanga Udeshana
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|10
|10
|Innings
|25
|10
|9
|Overs
|215.1
|60.4
|20.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|19
|4
|0
|Runs
|964
|376
|181
|Wickets
|28
|7
|8
|Avg
|34.42
|53.71
|22.62
|SR
|46.1
|52
|15.12
|Eco
|4.48
|6.19
|8.97
|BB
|4
|2
|4
|4w
|0
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|15
|10
|10
|Innings
|15
|4
|5
|Not outs
|4
|2
|3
|Runs
|58
|20
|10
|Balls Faced
|207
|39
|16
|Avg
|5.27
|10
|5
|SR
|28.01
|51.28
|62.5
|Fours
|5
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|2
|1
|Highest
|16
|18
|7
|Hundreds
|0
|0
|0