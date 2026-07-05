Hamaragoda Kuruppuge Tilanga Udeshana

Hamaragoda Kuruppuge Tilanga Udeshana

bowler

Full name:Hamaragoda Kuruppuge Tilanga Udeshana

Teams

2023 Teams

Galle Nsl

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches151010
Innings25109
Overs215.160.420.1
Balls---
Maidens1940
Runs964376181
Wickets2878
Avg34.4253.7122.62
SR46.15215.12
Eco4.486.198.97
BB424
4w001
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches151010
Innings1545
Not outs423
Runs582010
Balls Faced2073916
Avg5.27105
SR28.0151.2862.5
Fours500
Fifties000
Sixies221
Highest16187
Hundreds000

Another Players

Kumara, Mahesh

Kumara, Mahesh

Randika, Ashan

Randika, Ashan

Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh

Hettiarchchi, Heshan

Hettiarchchi, Heshan

Mathews, Angelo

Mathews, Angelo

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Anjula, Kaveeshka

Anjula, Kaveeshka

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Dilshan, Dinuka

Dilshan, Dinuka

Jayawickrama, Praveen

Jayawickrama, Praveen