Hanu Viljoen
wicket keeper
|Full name:
|Hanu Viljoen
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|15
|3
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|15
|3
|Innings
|13
|14
|3
|Not outs
|6
|2
|0
|Runs
|495
|456
|62
|Balls Faced
|1019
|531
|59
|Avg
|70.71
|38
|20.66
|SR
|48.57
|85.87
|105.08
|Fours
|47
|22
|3
|Fifties
|3
|2
|0
|Sixies
|7
|13
|2
|Highest
|106
|67
|39
|Hundreds
|1
|0
|0