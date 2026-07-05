Hanu Viljoen

Hanu Viljoen

wicket keeper

Full name:Hanu Viljoen

Teams

2026 Teams

Northern Cape

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches10153
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches10153
Innings13143
Not outs620
Runs49545662
Balls Faced101953159
Avg70.713820.66
SR48.5785.87105.08
Fours47223
Fifties320
Sixies7132
Highest1066739
Hundreds100

Another Players

Van Rensburg, Benjamin

Van Rensburg, Benjamin

Coetzee, Jandre

Coetzee, Jandre

Horatio Triegaardt, Jean-Pierre

Horatio Triegaardt, Jean-Pierre

Oakes, Jason

Oakes, Jason

Pienaar, Obus

Pienaar, Obus

Rasemene, Andrew

Rasemene, Andrew

Abrahams, Gerhardt

Abrahams, Gerhardt

Mnci, Avumile

Mnci, Avumile

Jones, Evan

Jones, Evan

Snyman, Jacques

Snyman, Jacques